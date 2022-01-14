Araç fiyatları balon gibi patlayacak! 2. el araç fiyatları düşecek mi?

2. el araba fiyatları ne zaman düşecek? Otomotivde ÖTV oranları ve matrahlar değişti! 2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 1600 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti (Vergisiz ülkeye giriş fiyatı) 92 bin liradan 120 bine çıkarıldı. Yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan araçların yeni matrah limiti ise 120 bin-150 bin arasına yükseltildi.

2. el araç fiyatları düşecek mi?

Dolar kurunun ve altın fiyatlarının mum gibi eriyeceğini söyleyen ve vatandaşları yüksek fiyattan dolar ve altın almamaları konusunda sık sık uyaran altın ve para uzmanı İslam Memiş, şimdi de ikinci el araç fiyatları konusunda bombayı patlattı. İslam Memiş, aynen dolarkurunda olduğu gibi köpük olduğunu ve bu köpüğün ortadan kalkacağını söyleyerek ikinci el araç alım satımı yapan yapa 2. el araba almak isteyenleri ve 2. el otomobil satışı yapanları uyardı.

2. el araç fiyatları düşecek mi?

İnternethaber’e konuşan İslam Memiş'in ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili öngörüleri şöyle: “ İkinci el araç fiyatları çökecek dedim… Döviz düşünce yüzde 10 civarında bir düşüş oldu. Bu dönemde herkes galerici old Bu balon da patlayacak, güzel de patlayacak. Onların hayrına olmayacak bu süreç. Devlet bu yaşananlarla ilgili çalışmasını yaptı, önümüzdeki hatalarda ciddi kararlar açıklanabilir. Bence fiyatlar normalleşir. Sıfır araç satışlarında yaşanan şey tedarik ve çip krizi değil. Stokçuların tavrı, otomobil üreticilerini de rahatsız ediyor, çünkü araçları satılmıyor. Araç üreticilerinin bir takım hazırlıkları var, onu da önümüzdeki haftalarda göreceğiz. İlan sayfalarındaki o ilanların takır takır nasıl düştüğünü yakın zamanda göreceğiz.”