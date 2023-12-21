Araç çekicisi değil sanki cephane!
Bolu'da jandarma ekipleri tarafından bir araç çekicisinde yapılan aramada 17 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Bolu'da jandarma ekipleri tarafından bir araç çekicisinde yapılan aramada 17 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Anadolu Otoyolu’nun Dörtdivan ilçesi kesiminde şok yol uygulaması yapan jandarmanın araç çekicisinde yaptığı aramada, aracın çeşitli bölümlerine gizlenmiş halde 17 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. (İLKHA)