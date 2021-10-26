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Gündem Araç arızaları bitmedi, panel arızaları başladı! İmamoğlu vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor
Gündem

Araç arızaları bitmedi, panel arızaları başladı! İmamoğlu vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor

CHP’li İBB kendisine bağlı metro istasyonlarını kendi haline bıraktı. Onlarca metro ve metrobüs arızalarından sonra duraklardaki panellerde arıza vermeye başladı. Vatandaşları yanıltan bu panel arızaları yolculuk etmek isteyenlere isyan ettirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 13:27:00 -

Her gün binlerce yolcunun kullandığı metroda meydana gelen panel arızası mağduriyet oluşturdu. Yolcular yanılıp yanlış duraklarda indi.

Yenikapı-Hacıosman hattındaki durak panelindeki arıza nedeniyle yolcuları yanıltıyor. Gelecek istasyonu gösteren ışıklı panelde oluşan arıza nedeniyle vatandaşlar inmek istedikleri durakta inemedi. Normalde Hacıosman istikametinde hareket eden aracın, durak panelinde aksi yönde hareket ettiği görüldü. Panelde varılan durağın ‘Gayrettepe’ olarak gösterildiği halde 4.Levent istasyonunda varıldığı bir yolcu kamerasına yansıdı. Yaşanan arızanın birkaç gündür devam ettiği ve yolcuların bu konuda şikayetçi oldukları gözlendi.

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