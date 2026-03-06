  • İSTANBUL
Arabistanlı istihbaratçı Türki el-Faysal: Bu Bizim değil İsrail'in savaşı!

Türki el-Faysal, eski Suudi Arabistan İstihbarat Servisi başkanı olarak CNN’e konuştu. El-Faysal, “Bu bizim savaşımız değil, Benjamin Netanyahu’nun savaşı. Netanyahu, Washington’a yedi ziyaretin ardından Donald Trump’ı savaşı başlatmaya ikna etti ve bu yolla Gazze ile Batı Şeria’daki suçlarından kaçmaya çalışıyor. Normalleşmeyi unutun” dedi.

Türki el-Faysal, eski Suudi Arabistan İstihbarat Servisi başkanı olarak CNN'e konuştu. El-Faysal, "Bu bizim savaşımız değil, Benjamin Netanyahu'nun savaşı. Netanyahu, Washington'a yedi ziyaretin ardından Donald Trump'ı savaşı başlatmaya ikna etti ve bu yolla Gazze ile Batı Şeria'daki suçlarından kaçmaya çalışıyor. Normalleşmeyi unutun" dedi.

Bu, Netanyahu’nun savaşıdır. Siz, “kuyruk mu köpeği sallıyor” (kimin kimi yönettiği) meselesinden bahsettiniz. Bu kesinlikle, belirttiğiniz gibi Amerika’ya yedi ziyaret gerçekleştiren ve bir şekilde Başkanı kendi pozisyonlarını desteklemeye ikna etmeyi başarmış görünen Netanyahu’dur. Netanyahu, İsrail’i sadece Gazze’de değil, aynı zamanda Batı Şeria’da ve iç siyasette de içine soktuğu o belirsiz ve kötü durumdan kaçma çabasıyla bunu yapıyordu. O, İsrail anayasasını, herhangi bir denetim veya hesap verebilirlik olmaksızın dilediğini yapmasına izin verecek şekilde değiştirmek istiyor. İşte bu yüzden, insanların dikkatini Filistin topraklarında yaşananlardan başka yöne çekmek için bu savaşı körüklüyordu.

 

Sayın Başkan’ın şaşkınlığına ben de şaşırdım. Saygıyla hatırlatmak isterim ki, Veliaht Prens ve diğer Körfez liderleri Amerika’yı İran’a karşı askeri bir harekâta girişmemesi konusunda uyarıyorlardı; çünkü hepimiz böyle bir eylemin sadece İran’la sınırlı kalmayacağına inanıyoruz.

İran, bölgedeki tüm Körfez ülkelerinde ve hatta görünüşe göre Türkiye’ye kadar uzanan Amerikan varlığına misilleme yapacaktır. Bu yüzden, eğer o şaşırdıysa, Suudi veya diğer Körfez liderlerinin şaşırdığını sanmıyorum. Amerikalıları askeri harekâta girişmemeleri ve sonuçlarına katlanmamaları konusunda uyarıp duruyorlardı ama bir sonuç alınamadı.”

