  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Arabistan’dan getirilen 169 Türk vatandaşı Nevşehir’de karantinaya alındı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Arabistan’dan Kapadokya Havalimanına getirilen biri bebek olmak üzere 169 vatandaş, Nevşehir’de karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 15:58:22 -
Arabistan’dan getirilen 169 Türk vatandaşı Nevşehir’de karantinaya alındı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Arabistan’dan Kapadokya Havalimanına getirilen biri bebek olmak üzere 169 vatandaş, Nevşehir’de karantinaya alındı.


Arabistan’dan Türk Hava Yolları’na ait uçakla Nevşehir’e gelen biri çocuk 169 vatandaş pasaport ve sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Nevşehir’de karantina altına alındı. Kapadokya Havalimanından otobüsler ile alınan 169 Türk vatandaşı Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait yurtlarda karantinaya alınmak üzere yurtlara geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.


Arabistan’dan getirilen Türk vatandaşları otobüslerden kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına el sallayarak selam vermesi dikkatlerden kaçmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı