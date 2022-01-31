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Yerel Arabanın çarptığı çocuk yaralandı
Yerel

Arabanın çarptığı çocuk yaralandı

Şanlıurfa’da arabanın çarptı 15 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 16:00:00 -
Arabanın çarptığı çocuk yaralandı

Kaza öğleden sonra Siverek-Şanlıurfa karayolu Ataman Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşında ki Hatice K’ye araba çarptı. Çarpma sonucu kız çocuğu yaralandı.

Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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