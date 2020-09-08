Gerçekleşen ÖTV zammı sonrası ikinci el araba fiyatları düşecek mi sorusu merak ediliyor. Fiyatlarda uzun süredir yaşanan yükseliş sebebiyle ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yetkililer tarafından taşıt kredileri konusundaki talebin azaldığı ifade ediliyor.

İkinci el araba fiyatları neden yükseldi?

Geçtiğimiz günlerde, ÖTV ile ilgili yeni oranlar yürürlüğe girdi. Bununla beraber otomobil markaları fiyatlarında değişikliğe gidilirken bir yandan da güncel ikinci el araba fiyatları ve ikinci el araç piyasasındaki değişim merak ediliyor.

Özellikle ikinci el bir araç satın almak isteyen vatandaşlar ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek sorusunun yanıtını araştırıyor. Cari açık üzerinde olumsuz etkileri bulunan otomobil ithalatının azaltılabilmesi ve yerli üreticilerin desteklenebilmesi amacıyla belirlenen segmentlerde ÖTV oranı artırılmıştı.

Gerçekleşen ÖTV zammı ile ikinci el araba fiyatları yükselmiş oldu. Bu durum vatandaşların ikinci el arabalara yönelmesine neden olurken hali hazırda artış trendi içinde olan ikinci el araba fiyatları da bu nedenle daha çok yükseldi.

2020’de en çok tercih edilen arabalar hangileri?

2020 yılının satış oranları önceki yıllara göre biraz düşüş yaşandı. Fakat tüm otomobil markaları ve modellerinin satış istatistikleri belirlenmiştir. Türkiye genelinde en çok tercih edillen otomobiller, Fiat Egea, Renault Megane ve Clio, Honda Civic, Toyota Corolla ilk sırada yer alıyor.

2020’de hangi arabadan hangi model daha çok satıldı?

2020 yılında en çok satışı yapılan ve tercih edilen araba modelinin Fiat Egea olduğu görülüyor. İşte 2020 yılında en çok satılan araba modelleri…

Fiat Egea, şubat ayı sonunda 5442 adet,

Renault Megane, 4951 adet,

Toyota Corolla 4503 adet,

Renault Clio 3598 adet,

Volkswagen Passat 3516 adet,

Honda Civic 2266 adet,

Dacia Duster 2116 adet,

Peugeot 3008 1711 adet,

Hyundai Tucson 1596 adet

Citroen C5 Aircross 1347 adet satış yapıldı.