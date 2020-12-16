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Spor Ara transfer dönemi ne zaman?
Spor

Ara transfer dönemi ne zaman?

Takımların eksik mevkilerine takviye imkanı sunan ara transfer dönemi için tarihler belirlendi. 2020-2021 sezonunun ilk yarısında önemli bir bölüm geride bırakıldı. Ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:46:00 -
Ara transfer dönemi ne zaman?

2020-2021 sezonu ara transfer tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Futbolda ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi. Bu gelişmenin ardından futbolseverler tarafından ikinci transfer ve tescil döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri merak konusu oldu. İşte, 2020-2021 ara transfer sezonu hakkında detaylar…

Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, internet sitesinde yaptığı açıklamada; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün düzenlediği toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlediğini duyurdu.

İkinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. İkinci transfer ve tescil süreci 1 Şubat 2021 tarihinde tamamlanacak.

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