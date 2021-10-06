Ara tatil ne zaman olacak 2021? Yarıyıl tatili ne zaman 2022 MEB tatil tarihleri 2021 2022

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 2022 eğitim öğretim yılı tatil tarihleri sorgulanmaya devam ediyor. İlk kez 2019 yılında uygulanmaya başlanan ara tatil sayesinde dinlenme ve eksikliklerini tamamlama fırsatı elde ediyor. Uzun bir aradan sonra 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler bir yandan yazılı ve sözlü sınavlarına hazırlanırken, bir yandan da ara tatil, 15 tatili, 2. dönem ara tatil ve yaz tatil tarihlerini merak ediyor.

2021 2022 ara tatil ne zaman?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.

Okullar ne zaman kapanacak 2021 2022 yaz tatili ne zaman?

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.