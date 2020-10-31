Ara tatil ne zaman 2020 | 2020-2021 eğitim öğretim yılı koronavirüs salgını gölgesinde başladı. 31 Ağustos’ta milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle okullarına başladı. 21 Eylül’den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Milyonlarca öğrenci ara tatilin ne zaman olacağını merak etmeye başladı. Peki, ilk ara tatil ne zaman?

Ara tatil ne zaman? | Okullar ne zaman ara tatile girecek?

2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. 6,7,10 ve 11. sınıfların yüz yüze eğitime ne zaman geçeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bu kararın salgının seyrine göre alınması bekleniyor.

Öğrenciler ara tatilin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 16 Kasım’da başlayacak. Ara tatil 16 Kasım'da başlayacak 20 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler için ders zili 23 Kasım’da çalacak.

Yarıyıl tatili: 25 Ocak 2021-5 Şubat 2021

İkinci dönem ara tatil : 12 Nisan 2021-16 Nisan 2021

Yaz tatili: 19 Haziran 2021'de başlayacak. Öğrenciler 11 hafta yaz tatili yapacak.