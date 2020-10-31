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Eğitim Ara tatil ne zaman? | Okullar ne zaman ara tatile girecek?
Eğitim

Ara tatil ne zaman? | Okullar ne zaman ara tatile girecek?

Okullar ne zaman tatil olacak? | 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’ün ardından okullar kademeli olarak yüz yüze eğitime geçti. Öğrenciler ilk ara tatilin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. İlk ara tatil ne zaman? | Okullar ne zaman tatil olacak? | Okulların tatil olacağı tarih

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:27:00 -
Ara tatil ne zaman? | Okullar ne zaman ara tatile girecek?

Ara tatil ne zaman 2020 | 2020-2021 eğitim öğretim yılı koronavirüs salgını gölgesinde başladı. 31 Ağustos’ta milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle okullarına başladı. 21 Eylül’den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Milyonlarca öğrenci ara tatilin ne zaman olacağını merak etmeye başladı. Peki, ilk ara tatil ne zaman?

Ara tatil ne zaman? | Okullar ne zaman ara tatile girecek?

2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. 6,7,10 ve 11. sınıfların yüz yüze eğitime ne zaman geçeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bu kararın salgının seyrine göre alınması bekleniyor.

Öğrenciler ara tatilin ne zaman olacağını araştırmaya başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 16 Kasım’da başlayacak. Ara tatil 16 Kasım'da başlayacak 20 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler için ders zili 23 Kasım’da çalacak.

Yarıyıl tatili:        25 Ocak 2021-5 Şubat 2021

İkinci dönem ara tatil :   12 Nisan 2021-16 Nisan 2021

Yaz tatili:              19 Haziran 2021'de başlayacak. Öğrenciler 11 hafta yaz tatili yapacak.

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