Ara tatil ne zaman? Karne tatili ne zaman 2021
İlk ara tatil ne zaman olacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Okulların açılmasıyla birlikte pek çok kişi ara tatil ve yarıyıl tatilinin tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, bu yıl ara tatil ne zaman? 1. ara tatil kasım ayında mı? Okullar ne zaman yarıyıl tatiline girecek?
Koronavirüs salgını önlemleriyle birlikte 6 Eylül Pazartesi günü 81 ilde tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler şimdiden ara tatil tarihi araştırmaya başladı. İlk ara tatil ne zaman?
Ara tatil ne zaman? Karne tatili ne zaman 2021
Milli Eğitim Bakanlığı, temmuz ayında 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.