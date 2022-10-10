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Eğitim Ara tatil ne zaman? İlk ara tatil ne zaman başlıyor?
Eğitim

Ara tatil ne zaman? İlk ara tatil ne zaman başlıyor?

Yaz tatili sona erdi. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili 12 Eylül'de çaldı. Peki ara tatil ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlıyor? İşte 2022 2023 eğitim öğretim yılı takvimi...

Yeniakit Publisher
2022-10-10 08:23:00 -
Ara tatil ne zaman? İlk ara tatil ne zaman başlıyor?

81 il ve 922 ilçede Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatili boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Tüm okullar yeni eğitim dönemine hazırlandı.

Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen 12 Eylül'de dersbaşı yaptı. 

Ara tatil ne zaman?

Bakanlığın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak. İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak 3 Şubat'ta sona erecek. Yaz tatili ise 16 Haziran 2023'te başlayacak.

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