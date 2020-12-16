Milyonlarca öğrenci ve öğretmeni yakından ilgilendiren ara tatil ile ilgili heyecan dorukta. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, ara tatilin ne zaman, hangi gün başlayacağını merak ediyor.

Ara tatil ne zaman başlayacak?

Bu yıl ilk dönemi corona virüs salgını gölgesinde geçen eğitim öğretimde karne dönemi yaklaşıyor. MEB, okulların kapanacağı tarih 25 Ocak 2021 olarak açıkladı. Milyonlarca öğrenci karnelerin ardından 15 gün sürecek sömestr tatiline çıkacak.

Öğrencilerin yıl boyunca okullarında ve derslerindeki emeklerinin karşılığı olan karneler için geri sayım başladı. Bu sene derslerine okul yerine evden, uzaktan eğitim şeklinde devam eden öğrenciler karnelerini ne zaman alacaklar merak ediliyor.