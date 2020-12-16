  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Ara tatil ne zaman başlayacak?
Eğitim

Ara tatil ne zaman başlayacak?

Karneler ne zaman verilecek, 15 tatil ne zaman başlıyor? soruları öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, ara tatili ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:17:00 -
Ara tatil ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmeni yakından ilgilendiren ara tatil ile ilgili heyecan dorukta. Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, ara tatilin ne zaman, hangi gün başlayacağını merak ediyor.

Ara tatil ne zaman başlayacak?

Bu yıl ilk dönemi corona virüs salgını gölgesinde geçen eğitim öğretimde karne dönemi yaklaşıyor. MEB, okulların kapanacağı tarih 25 Ocak 2021 olarak açıkladı. Milyonlarca öğrenci karnelerin ardından 15 gün sürecek sömestr tatiline çıkacak.

Öğrencilerin yıl boyunca okullarında ve derslerindeki emeklerinin karşılığı olan karneler için geri sayım başladı. Bu sene derslerine okul yerine evden, uzaktan eğitim şeklinde devam eden öğrenciler karnelerini ne zaman alacaklar merak ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olay iddia: Türkiye bunu yaparsa NATO çöker
Gündem

Olay iddia: Türkiye bunu yaparsa NATO çöker

Terör ve Güvenlik Uzmanı Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin çıkması halinde NATO'nun çökeceğini söyledi.

Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar
Gündem

Didem Arslan Yılmaz hakkında flaş karar! Canlı yayında ilginç anlar

Avukat Handan Bakbak, katıldığı bir televizyon programında Didem Arslan'ın kendisini azarladığını söyleyerek dava açma kararı aldı...
Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: O ülke ile vizeler kalkabilir
Gündem

Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: O ülke ile vizeler kalkabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile ortak düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Tekrar ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay