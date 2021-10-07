Ara tatil kasımın kaçında? 2021 2022 ilk ara tatil ne zaman?

2021 2022 ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Bakan Selçuk açıkladı. 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında gerçekleşecek. Peki, ara tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman? MEB çalışma takvimi 2021...

İlk ara tatil ne zaman 2021 2022?

Öğrenciler yüz yüze eğitime, 6 Eylül tarihinde başladılar. Aşılama çalışmalarının ardından okullarda eğitim yüz yüze olarak başladı. Öğrenciler tüm kademelerde okullarına giderek eğitimlerine devam ediyorlar. 2021-2022 yılının ilk ara tatili 15 Kasım’da başlayacak. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.

Yarıyıl tatili 2022 ne zaman?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.