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Eğitim Ara tatil iptal mi oldu? | İkinci ara tatil olmayacak mı?
Eğitim

Ara tatil iptal mi oldu? | İkinci ara tatil olmayacak mı?

Ara tatil ne zaman? | Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Uzaktan eğitim süresinin sona ereceği tarih, karnelerin dağıtılmasıyla ilgili bilgiler Milli Eğitim Bakanlığınca paylaşıldı. Öğrenciler ise ikinci ara tatilin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İkinci ara tatil iptal mi edildi. Ara tatil olmayacak mı? Ara tatil 15 tatille mi birleşti?

Yeniakit Publisher
2020-12-19 09:42:00 -
Ara tatil iptal mi oldu? | İkinci ara tatil olmayacak mı?

Ara tatil ne zaman? | 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilere yıl içerisinde iki ara tatil verilmeye başlandı. Kasım ayında milyonlarca öğrenci ilk ara tatilleri yaptı. 15 tatile az bir zaman kala öğrenciler ve veliler ara tatil ile yarıyıl tatilinin birleştirilip birleştirilmediğini araştırmaya başladı. Peki, ara tatil ne zaman?

Ara tatil iptal mi oldu? | İkinci ara tatil olmayacak mı?

Koronavirüs salgınının seyri Milli Eğitim Bakanlığının takviminin değişmesine yol açtı. Öğrenciler 22 Ocak’a kadar yüz yüze eğitime dönmeyecek. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. Kısacası nisan ayında yapılması planlanan ara tatil 15 tatile eklendi.

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