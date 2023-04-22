Son yıllarda ülkemizde ara tatil uygulaması yapılıyor. Böylelikle öğrenciler yılda üç kez dinlenme fırsatı buluyor. Hafta sonuyla birlikte ‘Okullar ne zaman açılacak?’ sorusunun cevabı daha çok araştırılmaya başladı. Peki, ara tatil ne zaman bitecek?

Ara tatil bitti mi? Bu hafta okullar var mı?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili 17 Nisan Pazartesi günü başladı.

Ramazan Bayramı tatiliyle birleştirilen ara tatil, bayram arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erdi. 3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşmiş oldu.

Öğretmenler ise ara tatilde idari izinli sayılacak. Öğrenciler, 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren okullarda eğitim öğretime devam edecek.

12 Eylül 2022'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

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