Ar damarları çatladı! Eser Yenenler ve eşinden 'Mahremiyet' rezaleti

Cumhuriyet döneminden beri ülkenin başına bela edilen sözde güzellik yarışmalarında her yıl yeni bir rezillik yaşanıyor. Genç yaştaki kızların vücutlarının bir obje olarak kullanılarak teşhir edildiği, sözde güzellik yarışması Miss Turkey'in bu yılki programına da yine bir rezillik daha eklendi. Programın sunucuları Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler'in programda sarf ettiği sözler 'pes' dedirtti.

Ne ar damar kaldı ne de mahremiyet

Sözde güzellik yarışması Miss Turkey'de programı sunmak için sahneye çıkan Eser Yenenler, eşine "Bırak ben sunayım istersen. Sen kendini bana bırak." dedi. Eşinin cevabı ise televizyon başındaki milyonlarca kişiye "Ahlak, ar damarı, mahremiyet nerede kaldı" dedirten cinsten oldu. Berfu Yenenler, onlarca seyircinin önünde "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" şeklinde cevap verdi. Berfu Yenenler'in yatak odasını televizyon ekranlarında dillendirmesi binlerce kişiden çok sayıda eleştiri alırken, seyirci diye etraflarını çevreleyen topluluk ise bu rezilliğe alkışla karşılık verdi.

Berfu Yenenler'den pişkin cevap

Berfu Yenenler kendisine gelen eleştirilerin büyük bir pişkinlikle, "Karı-koca arasındaki naif bir şakadan bile duyar kasmak isteyenler için şunu söylemek isterim; Televizyonda öpüşme görünce koşarak kanal değiştirmek zorunda olarak büyümedim ve burası özgür bir ülke. Eminim bu şakayı bir erkek yapsa bu kadar üstüne durulmazdı. Kadın olarak bu şakayı yaptığım için kendimi hiç rahatsız hissetmiyorum. Açıkçası bana bu alanı açtığı için de ekstra teşekkür ederim kocacığım." şeklinde cevap verdi.