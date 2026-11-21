Türkiye’den cevap geldi! ‘10 bin Rohingyalı’ yalanı patladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
DMM'den yapılan açıklamada, "10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceğine" yönelik iddiaların asılsız olduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceğine" yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, '10 bin Rohingyalının Türkiye'ye yerleştirileceğine' yönelik iddialar asılsızdır. Kamuoyunun, gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."