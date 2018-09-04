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Apple'ın merak edilen yeni tasarımı sızdı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın çıkaracağı yeni iPad Pro'nun tasarımı sızdı.

04 Eylül 2018 Salı 19:12
Apple'ın merak edilen yeni tasarımı sızdı

Apple şirketinin çıkaracağı yeni iPad Pro'nun tasarımı hakkında birçok tahmin yürütülüyordu fakat sızan görüntülerle yapılan tahminler de son buldu. Sızıntının gerçekliği kesinleşmedi fakat 12 Eylülde gerçekleşecek etkinlikte her şey netlik kazanacak.

İPHONE 4 TASARIMINA BENZERLİK VAR

Steve Hemmerstroffer'in paylaştığı CAD görselleri, iddiaya göre yeni iPad Pro'ya ait. Beklenen tasarımı sunan cihazın ekranı ince bir çerçeve ile çevrilmiş durumda. Eski cihazları iPhone 4'de olduğu gibi yeni iPad'de cihazın kenarlarının oluklu olduğu görünüyor. Aynı zamanda cihazın alt ve üst kısımlarında anten çizgileri bulunuyor.

KULAKLIK GİRİŞİ BULUNMUYOR

Kulaklık girişi bulunmayan cihazda Lightning portunun iki tarafında da hoparlör olduğu görünüyor. Smart Connector, cihazın arkasında, Lightning portunun hemen üzerinde konumlandırılmış.

TARİH 12 EYLÜL

Sızıntının gerçekliği henüz kesinleşmedi fakat 12 Eylülde yapılacak olan etkinlikte her şey ortaya çıkacak.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 19:12
  1. Apple
  2. 12 Eylül
  3. iPhone

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