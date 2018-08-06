Apple'ın değeri 1 trilyon dolara ulaştı

Amerika merkezli teknoloji devi Apple, bir tarihe imza attı ve resmi olarak 1 trilyon dolar değerindeki şirket konumuna yerleşti. Uzun bir süredir 900 milyar dolar seviyesinde piyasa değerine sahip Apple, geçtiğimiz günlerde resmi olarak 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk Amerika şirketi konumunda!

1 TRİLYON DOLAR DEĞERE ULAŞAN İLK AMERİKALI ŞİRKET

Geçtiğimiz yıllarda oldukça başarılı satış rakamlarına ulaşan Apple, 2018 yılı içerisinde de aynı başarıyı yükselterek sürdürdü ve hedefine ulaştı. Bir süredir 900 milyar dolar seviyesinde piyasa değerine sahip Apple, 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk Amerika merkezli şirket oldu. Daha önce bu değere Çin merkezli petrol devi PetroChina ulaşmıştı.