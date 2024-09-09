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Teknoloji Apple'ın A18 Pro işlemcisi tanıtıldı! İşte özellikleri
Teknoloji

Apple'ın A18 Pro işlemcisi tanıtıldı! İşte özellikleri

Yeniakit Publisher
2024-09-09 23:31:00 -
Apple'ın A18 Pro işlemcisi tanıtıldı! İşte özellikleri

Teknoloji firması Apple, bugün yaptığı duyurularla birlikte iPhone 16 Pro'ya güç verecek A18 Pro işlemciyi açıkladı. İşte A18 Pro özellikleri.

Bugün düzenlenen etkinlikle beraber Apple, en yeni iphone 16 serisini, AirPods 4, Apple Watch Series 10, ve dahasını duyurdu. Ayrıca yeni iphone 16 serisine güç veren A18 serisi işlemciler de duyuruldu. Yeni yapay zeka özellikleri ve dahası ile üst düzey performans sunan A18 Pro, iphone 16 pro ve Pro max modellerine güç veriyor.

Geçtiğimiz sene iphone 15 serisine göre farklılık yapan Apple, bu defa iphone 16 ve 16 Plus için A18 işlemcileri kullanıyor. Yalnızca iphone 16 Pro ve Pro Max için tanıtılan A18 Pro işlemciler standart modellere göre çok daha hızlı performans sunuyor.

Apple Intelligence odaklı üretilen işlemci, 16 çekirdekli yeni Neural Engine ile geliyor. Daha hızlı ve yüksek performans sunan işlemci, gelişmiş medya özellikleri ile de öne çıkıyor. Bu medya özellikleri arasında ise ProMotion ekran desteği, Always-On Display desteği, daha hızlı USB 3 desteği, ve ProRes video kaydı bulunuyor.

6 çekirdekli işlemci A17 Pro’ya kıyasla yüzde 15 daha hızlı performans sunuyor. Ayrıca yüzde 17 daha fazla hafıza genişliği sunan model, iPhone 16’ya göre de daha hızlı Apple Intelligence deneyimi sunacak. Video işleme için de 2x gelişme sunulan işlemci, AAA oyunlar için tam bir amiral gemisi olarak iPhone 16 Pro serisi için tanıtıldı.

İşte A18 Pro özellikleri:

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