Apple'dan Windows kullanıcılarını sarsacak hamle! Ucuz MacBook Neo geliyor

Teknoloji devi Apple, yıllardır beklenen bütçe dostu bilgisayarı MacBook Neo ile premium çizgisini genişleterek Windows kullanıcılarını kendi ekosistemine çekmeyi hedefliyor. Şirket, 599 dolarlık başlangıç fiyatıyla özellikle öğrenciler ve ofis çalışanları için Mac dünyasına giriş bariyerini tarihin en düşük seviyesine çekiyor.

Apple, yeni MacBook Neo ile sadece bir cihaz değil, aslında devasa servis ekosistemine giden "ucuz bir bilet" sunuyor. Cihazın içinde iPhone 16 Pro'dan aşina olduğumuz A18 Pro çipi yer alırken, 16 saate varan batarya ömrüyle rakiplerine gözdağı veriyor. Satış sayfasında doğrudan "PC'den Mac'e Geç" rehberleri yayınlayan şirket, Microsoft Office uygulamalarının tam uyumlu çalıştığını vurgulayarak rakiplerinden pay kapmayı planlıyor.

A18 Pro’nun performans testlerinde M1 çipini geride bıraktığını da söleyelim. Ayrıca bilgisayar alüminyum şık bir kasayla satışa sunulacak. Muhtemelen cihaz 8 GB RAM ile donatılmış olacak. RAM konusu biraz can sıkıcı olabilir, ancak başlangıç seviyesi ucuz bir makine olacağını da göz önüne almak lazım.

İşin bir de Microsoft ve kullanıcı yönü de var. Microsoft tarafındaki yapay zeka odaklı karmaşa ve sorunlu sistem güncellemeleri tüketicileri yormuş durumda. Apple da bu boşluğu yüksek verimlilik ve macOS stabilitesi ile doldurma niyetinde.

Artık Windows dünyasından Mac ekosistemine geçmek eskisi kadar zorlayıcı bir süreç değil. Apple’a yakın kaynaklar teknoloji devinin, Microsoft’a karşı sade ve hızlı kullanıcı deneyimini reklamlarda ön plana çıkaracağını ifade ediyor.

Belki yeni MacBook bütçesini düşünenler ve Windows bilgisayar istemeyenler için güvenli liman olabilir.

