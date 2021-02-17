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Teknoloji Apple'dan Malatya için iş ilanı
Teknoloji

Apple'dan Malatya için iş ilanı

Teknoloji devi Apple, Türkiye'de yeni bir mağaza açmak için çalışmalara başladı. Yeni Apple Store'un nerede olacağını henüz açıklanmazken, şirketin Malatya için 11 iş ilanı vermesi dikkat çekti. .

Yeniakit Publisher
2021-02-17 15:47:00 -
Apple'dan Malatya için iş ilanı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, salgının ilk aylarında dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almıştı.

Ardından normalleşmenin başlamasıyla bütün mağazalarını yeniden açan ABD'li şirket, yeni açacağı mağazalarla hizmet ağını genişletiyor.

Yeni mağaza İstanbul'da açılacak

Apple Türkiye, İstanbul Anadolu yakasında bulunacak Türkiye’deki üçüncü Apple Store için geçtiğimiz günlerde iş ilanlarını yayınlamıştı.

Apple Store’un Türkiye’deki üçüncü mağazası, İstanbul Caddebostan’da yer alacak ve dört katlı yapısıyla Avrupa'nın en büyük Apple mağazası olacak.

 

Malatya için de iş ilanı

İstanbul'da açacağı Apple Store'un ardından şirket, Linkedln üzerinden Malatya için iş ilanları yayınlandı.

Malatya için toplamda 11 iş ilanı yayınlayan şirketin bu ilanları hangi amaçla yayınladığı bilinmiyor.

İlk olarak akıllara LinkedIn'de konum servisleri kaynaklı bir sorun sebebiyle kimi ilanlarda konumun Malatya olarak görünüyor olması ihtimali geliyor. Ancak bir yandan da aynı saat dilimleri içerisinde yayınlanmış diğer ilanlarda konumun İstanbul olarak görünmesi, ilanların gerçekten de Malatya için yayınlanmış olabileceğini düşündürtüyor.

Apple tarafından konuyla ilgili şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.

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