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Apple'dan kullanıcılarını sevindirecek adım

Apple Music kullanıcıları artık internette şarkı sözü aramakla uğraşmayacak.

19 Ekim 2018 Cuma 07:57
Apple'dan kullanıcılarını sevindirecek adım

Şarkı sözlerinin en çok aratılan şeyler arasında olduğunu şarkı sözü sitelerinin çokluğuna bakarak anlayabilirsiniz.

Bu yüzden sözleri uygulamada göstermek, kullanıcıları zahmetten kurtaracak bir gelişme. Apple ve Genius'un ortaklığının "binlerce hit şarkının" sözlerini Apple Music'e taşıyacağı açıklandı.

Bunun yanında Genius'un web sitesi ve uygulaması, artık bütünleşik bir Apple Music yürütücüsü ile geliyor. Bu sayede oturum açmış olan Apple Music üyeleri Genius'un web sitesini veya uygulamasını açtığında, Apple Music'i açmadan şarkı dinleyebiliyorlar.

Genius'un en popüler müzik hizmetlerinden Spotify ile de bir anlaşması var. Spotify'da "Behind the Lyrics" işlevi, bazı şarkı sözlerini ve şarkı hakkında bazı bilgileri görmenizi sağlıyor. Bununla birlikte Spotify'daki işlev şarkı sözlerini tam olarak göstermediği için ne kadar faydalı olduğu tartışılabilir.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 07:57
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