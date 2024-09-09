Apple’dan birçok ürüne zam yağmuru! Yeni iPhone fiyatları cep yakıyor
ABD merkezli teknoloji firması Apple bugün düzenlediği etkinliğin hemen ardından Türkiye'de sattığı tüm ürünlere zam yapma kararı aldı.
Apple bugün düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16, AirPods 4, Apple Watch Series 10, Apple Watch SE 3 ve Apple Watch Ultra 3modellerini tanıttı. Fakat hemen sonrasında Türkiye’de satılan birçok Apple ürününe zam yaptı. Tabii bazı eski modellerde indirim de söz konusu.
İşte yeni fiyatlar…