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Apple'dan bir zam daha! İşte zam öncesi ve sonrası iPhone fiyatları...

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Apple, iPhone'ların fiyatlarına yeni bir zam daha yaptı. İşte zam öncesi ve sonrası iPhone fiyatları...

07 Eylül 2018 Cuma 21:15
Apple'dan bir zam daha! İşte zam öncesi ve sonrası iPhone fiyatları...

Geçtiğimiz haftalarda iPhone'ların fiyatlarına zam yapan Apple, yine zam yaptı!

Yapılan zamla birlikte Apple’ın son telefonu iPhone X’un sadece ekran değişim ücreti 1449 TL’ye yükseldi. Apple'ın daha önce yaptığı dev zamla değişen fiyatlara gelince...

İşte zam öncesi ve sonrası iPhone fiyatları...

X SERİSİ

iPhone X 64 GB: Zam öncesi: 6099 TL

iPhone X 64 GB: Zam sonrası: 7499 TL

iPhone X 256 GB: Zam öncesi: 6899 TL

iPhone X 256 GB: Zam sonrası: 8599 TL

8 SERİSİ

iPhone 8 64 GB Zam öncesi: 4099 TL

iPhone 8 64 GB Zam sonrası: 5199 TL

iPhone 8 Plus 64 GB Zam öncesi: 4899 TL

iPhone 8 Plus 64 GB Zam sonrası: 5899 TL

7 SERİSİ

iPhone 7 32 GB: Zam öncesi: 3299 TL

iPhone 7 32 GB: Zam sonrası: 4199 TL

iPhone 7 Plus 32 GB: Zam öncesi: 3999 TL

iPhone 7 Plus 32 GB: Zam sonrası: 4999 TL

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 21:15
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