Apple'dan ayrılıp kendi kurdukları işte markalaştılar! Android, OnePlus, LinkedIn...
Apple’dan ayrılan mühendisler yaptıkları işlerle isimlerinden söz ettiriyorlar. İşte Apple’dan ayrılıp çok büyük işlere adım atmış isimler…
Apple’dan ayrılıp kendi şirketlerini kuran bu isimler, teknoloji dünyasında büyük değişimlere ve yeniliklere imza atmışlardır. Bu girişimcilerin başarıları, teknoloji ve iş dünyasında yeni standartlar belirlemeye devam ediyor. Her biri, kendi alanında devrim yaratma vizyonuyla hareket etmiş ve teknoloji dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. İşte bu isimlerden bazıları ve kurdukları firmalar:
1. Android (Andy Rubin)
Kurucular: Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, ve Chris White
Kuruluş Yılı: 2003
Hakkında: Andy Rubin, Apple’dan ayrıldıktan sonra Android’i kurdu. Android, günümüzde en popüler mobil işletim sistemlerinden biri olarak biliniyor. Google, 2005 yılında Android’i satın aldı ve Rubin, Google’da Android’in gelişimini yönetti.
2. OnePlus (Pete Lau ve Carl Pei)
Kurucular: Pete Lau ve Carl Pei
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Kuruluş Yılı: 2013
Hakkında: Pete Lau ve Carl Pei, OnePlus’ı kurarak akıllı telefon pazarında yüksek performans ve uygun fiyatlı ürünler sunmayı hedeflediler. OnePlus, özellikle güçlü donanımı ve estetik tasarımıyla dikkat çekti ve hızla popülerlik kazandı.
3. LinkedIn (Reid Hoffman)
Kurucu: Reid Hoffman
Kuruluş Yılı: 2002
Hakkında: Reid Hoffman, LinkedIn’i kurarak profesyonel ağ kurma ve iş dünyasında bağlantılar oluşturma konusunda devrim yarattı. LinkedIn, 2016 yılında Microsoft tarafından satın alındı ve Hoffman, sosyal iş ağlarının geleceğine yön vermeye devam ediyor.
4. Nest Labs (Tony Fadell)
Kurucu: Tony Fadell
Kuruluş Yılı: 2010
Hakkında: Tony Fadell, Apple’dan ayrıldıktan sonra Nest Labs’ı kurdu. Nest Labs, akıllı ev ürünleri üretimiyle tanınır. En popüler ürünleri arasında akıllı termostatlar ve duman dedektörleri bulunur. 2014 yılında Google tarafından satın alındı.
5. Pebble (Eric Migicovsky)
Kurucu: Eric Migicovsky
Kuruluş Yılı: 2012
Hakkında: Eric Migicovsky, Pebble’ı kurarak akıllı saatler pazarında öncülük etti. Pebble, Kickstarter kampanyasıyla büyük ilgi gördü. 2016’da Fitbit tarafından satın alındı ve Migicovsky, daha sonra yeni girişimlere yöneldi.
6. Beats by Dre (Jimmy Iovine ve Dr. Dre)
Kurucular: Jimmy Iovine ve Dr. Dre
Kuruluş Yılı: 2008
Hakkında: Beats by Dre, yüksek kaliteli kulaklıklar ve hoparlörlerle bilinir. Apple, 2014 yılında Beats’i satın aldı, ancak Jimmy Iovine ve Dr. Dre, müzik endüstrisinde önemli bir etki yaratmaya devam ediyor.