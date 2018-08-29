THY - Trabzon
0553 313 94 23

Apple'a Türklerden bir şok daha! Lise öğrencisi açığı buldu

Kahramanmaraş'ta lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, Apple'ın iTunes uygulamasında güvenlik açığı buldu. Güvenlik açığını firmaya ileten öğrenci, Apple'ın 'onur' ve 'teşekkür' listesine girdi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:55
Apple'a Türklerden bir şok daha! Lise öğrencisi açığı buldu

Kahramanmaraş'ta Apple'ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını tespit ederek firmanın "onur" ve "teşekkür" listelerine giren 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, "iTunes" uygulamasında da güvenlik açığı belirleyerek "kredilendirme listesi"ne girmeye hak kazandı.

Apple'ın sesli asistanı "Siri" ile web tarayıcısı "Safari"deki güvenlik açıklarını bularak düzeltilmesini sağladığı için firmanın onur ve teşekkür listelerine alınan Süha Erler Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yılmaz, müzik ve film oynatıcısı "iTunes"da da lisans sözleşmesiyle ilgili güvenlik açığı tespit ederek firma yetkililerine iletti.

'KREDİLENDİRME LİSTESİ'NE ALINACAĞINI BİLDİRDİLER

Firma bir süre sonra "tespit edilen güvenlik açığının giderildiğini" belirterek, Yılmaz'ın "kredilendirme listesi"ne alınacağını bildirdi.

Yılmaz yaptığı açıklamada, Apple kullanıcılarının kötü niyetli kişiler tarafından dolandırılmaması için çalışmalar yaptığını söyledi.

Apple'ın "iTunes" isimli bir yazılımı olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yazılım cihazlara yükleme, güncelleme, müzik dinleme ve film izlenme imkanı sağlıyor. Yazılım içerisinde Apple ID oluşturma, lisans sözleşmesi gibi bölümlerdeki bağlantılarla ilgili bir güvenlik sorunu tespit ettim. iTunes yazılımını aynı internet ağı üzerinden kullanan kötü amaçlı biri, diğer kullanıcının yaptığı işlemleri görebiliyor ve müdahale edebiliyordu. Bu güvenlik sorununu e-mail yoluyla Apple'a ilettim. Firmanın güvenlik birimi tarafından verilen cevapta sorunun düzeltildiği ifade edilerek, Apple'ın web sorununu çözdüğüm için 'kredilendirme listesi'ne ekleneceğim belirtildi."

DAHA ÖNCE DE LİSTEYE GİRDİ

Yılmaz, daha önce de firmanın onur ve teşekkür listelerine girdiğini anımsatarak, adının yakında kredilendirme listesine de eklenecek olmasını kendisini mutlu ettiğini vurguladı.

Bu listelerin kendisi gibi genç çalışmacılar için referans olduğunu anlatan Yılmaz, hedefi olan yazılım mühendisliği için kendisini geliştirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:55
  1. Kahramanmaraş
  2. Yiğit Can Yılmaz
  3. iTunes
  4. kredilendirme listesi
  5. Apple
  6. Siri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İyice sıkışan teröristlen panikledi! "Cesetleri yakın, uçurumdan atın"
    1. İyice sıkışan teröristlen panikledi!..
    2. Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı:..
    3. Afrikalı çocukların yürek burkan..
    4. Çetin Sönmez'e ne kadar ceza verildi?
    5. Uçak camından yapılan tespihler..
    6. Iğdır'da 'geven' çalışması! 'Söküp..
    7. Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimin..
    8. Burs veren vakıflar 2018
    9. Trump'ın ses kaydı ortaya çıktı!
    10. Yıllardır yaktıkları madde doğal..
    11. Yiğit Bulut: Birileri 'fiçlik' peşinde
    12. HDP'yi silinme korkusu sardı! İttifak..
    13. İranlı reformistler, Ruhani'yi topa..
    14. İcra memurları küçük kızı zorla aldı
    15. Galatasaray Okaka'ya Sarı Kırmızı..
    16. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    17. Irak'ta intihar saldırısı: Ölüler var
    18. Google'a Çin uyarısı!
    19. Kılıçdaroğlu vatan hainlerine sahip..
    20. Yeni Türkiye düzeninde yapamayana yer..
    Ömer Halisdemir'in İsmine bile tahammül edemedi!
    Ömer Halisdemir'in İsmine bile tahammül edemedi!
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    'Siccin 5' dinî duygularımızı istismar ediyor
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"
    HDP'lilerden devletin polisine küstah tehditler! "Sizden de hesap soracağız"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
    Oğlanın lüks tutkusu Kemal'i tutuşturdu! 300 bin liralık düğünden son anda vazgeçildi
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...
    Merkel'den kriz çıkaracak gaf! Azerbaycan zannederek Ermenistan'ın...