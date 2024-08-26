Apple sonunda yaptı! Iphone kullanıcıları bu özelliğe kavuşuyor

Apple, Avrupa Birliği’ndeki (AB) iPhone ve iPad kullanıcılarına cihazları üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak önemli bir güncelleme planladığını duyurdu. Bu yeni özellik, yeni dönemde kullanıcıların temel işlevler için varsayılan uygulamaları seçmelerine olanak tanıyacak.

iPhone için artık varsayılan uygulamalar değişebilecek

Yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunulacak olan ‘Varsayılan Uygulamalar’ bölümü, Ayarlar menüsünde yer alacak. Bu yenilik, kullanıcılara telefon görüşmeleri, mesajlaşma, klavye ve şifre yöneticisi gibi temel işlevler için tercih ettikleri uygulamaları seçme özgürlüğü verecek.

Apple’ın bu adımı, AB’nin rekabeti teşvik etmeyi ve tüketicilere daha fazla seçenek sunmayı amaçlayan düzenlemelerine uyum sağlama çabasının bir parçası olarak görülüyor. Değişiklikler aşamalı olarak uygulamaya konulacak ve ilk aşamada iletişim ve güvenlik uygulamalarına odaklanılacak.

Gelecek ilkbaharda, kullanıcılar navigasyon, çeviri ve çağrı spam filtrelemesi için de varsayılan uygulamalar belirleyebilecek. Bununla birlikte, App Store, Mesajlar, Kamera, Fotoğraflar ve Safari gibi bazı önceden yüklü uygulamaları silme imkanı da sunulacak.

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