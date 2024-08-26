Apple sınırları zorluyor! Yeni insansı robotu geliyor

Apple’ın bir süredir robotik teknolojilerine yatırım yaparak bu alanda büyümek istediğini biliyoruz. Son raporlar ise şirketin çok daha büyük hedeflere sahip olduğunu gösterdi. Buna göre Apple, iPhone’un ötesinde yeni bir robot ekosistemi oluşturmak istiyor.

Apple, iPhone’un ötesinde robot yatırımları yapıyor

Bloomberg editörü Mark Gurman’ın açıklamasına göre Apple; ana gelir kaynağı olan iPhone’un ötesine genişleyerek robotik alanına girmek istiyor. Bu karar, şirketin 1 milyar dolardan fazla harcama yaptığı sürücüsüz otomobil projesini iptal etmesinin ardından geldi.

Araştırmalar henüz erken aşamalarda. Ancak Apple’ın ilk robotik ürününü 2026 veya 2027 yılına kadar piyasaya sürmeyi hedeflediği bildirildi. Kod adı J595 olan bu cihaz; büyük bir ekrana, kameralara ve robotik bir tabana sahip olacak. Ayrıca masaüstü ürünü olarak hizmet verecek.

Apple’ın uzun vadeli olarak mobil robotları ve hatta muhtemelen insansı modelleri düşündüğü de söyleniyor. 10 yıllık bir çalışma planı oluşturan şirket, bir süre önce Technion gibi kurumlardan robotik uzmanları işe aldı. Ayrıca daha önce otomobil ekibinde yer alan Kevin Lynch, yeni robotik çalışmalarına liderlik ediyor.

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Apple’ın robotlar için çeşitli kullanım senaryoları oluşturduğu da söyleniyor. Kullanım alanları arasında cihazları uzaktan kontrol etmek yer alıyor. Buna göre kullanıcılar, robotlar yardımıyla uzaktan fotoğraf çekebilir ve uzaktayken evlerini takip edebilir.

Şirket ayrıca yapay zeka alanındaki ilerlemeleri robot projeleriyle birleştirmek istiyor. Buna göre sensör, batarya ve iç mekanların haritalanması gibi alanlardaki uzmanlığını bu alanda kullanmayı hedefliyor.