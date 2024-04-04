Apple robot işine mi giriyor!

Apple, otomobil projesini iptal etmesinin ardından bu projeye ayırdığı bütçeyi yapay zeka tarafına kaydırmaya başladı. Ancak Apple’ın şimdi de bir ev robotu ve ekranlı HomePod için hazırlık yaptığı iddiaları ortaya çıktı.

Apple ev robotu ve ekranlı HomePod için harekete mi geçti?

Ünlü Apple analisti Mark Gurman, her hafta Apple üzerine önemli bilgileri ortaya çıkarıyor. Buna göre Apple, şimdi de ev robotu piyasasına girmeye hazırlanıyor. Şu an için çok başarılı örnekleri olmasa da Apple, burada yapay zekadan yaralanmanın peşinde. Burada Apple ev robotu, Amazon’un Astro’su gibi asistan özellikleri ile öne çıkacak gibi görünüyor. Burada daha çok sahibini takip eden ve onun ihtiyaçlarına göre asistanlık yapan bir robottan söz ediyoruz.

Şu an için Apple ev robotu ile alakalı ayrıntılı bir bilgi ortaya çıkmış değil. Ancak Gurman, bu robotik geliştirmenin başına John Giannandrea’nın getirildiğini iddia etti. Giannandrea Apple’da makine öğrenimi ve yapay zeka stratejisinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı görevinde.

Apple’ın yapay zeka konusunda iPhone 16 ile birlikte el yükselteceği biliniyor. Yine iOS 18’de yapay zeka özellikleri ile karşımıza çıkacak. Apple robot projesi de bu yapay zeka stratejisinin bir parçası olacağa benziyor.

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Ekranlı HomePod ise yine Amazon ve Google’ın liderlik ettiği bir piyasa. Daha önce de ekranlı bir masa üstü asistan için hazırlık yapılığı sızıntısı ortaya çıktı. Şimdi ise bu ihtimal daha da güçlü bir şekilde karşımızda.

Ancak Apple’ın bir ürünü üretim bandına almadan önce kırk elekten geçirdiğini biliyoruz. Son kullanıcının deneyimine oldukça önem veren firma, çok daha kullanışlı ürünlerle piyasaya girmeye çalışıyor. Bu anlamda Apple Vision Pro yıllar süren sızıntılara rağmen ancak geçen sene karşımıza çıktı.

Bu anlamda da Apple yapay zeka destekli robot projesi için de çok fazla beklemek durumunda kalabiliriz. Ancak yapay zekanın teknoloji dünyasını ele geçirdiği günlerde Apple’ın bu süreci hızlandırma ihtimali de var.