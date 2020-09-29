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Teknoloji Apple rakiplerini ezdi geçti
Teknoloji

Apple rakiplerini ezdi geçti

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Counterpoint, 2020 yılında en çok gelir elde eden firmaları açıkladı. Kazanan firma, teknoloji devi Apple oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 00:33:00 -
Apple rakiplerini ezdi geçti

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Counterpoint tarafından gerçekleştirilen 'dünyanın en çok elde gelir eden firmaları' araştırmasının sonuçları yayınlandı. 2020'nin 2. çeyreğinde en çok gelir elde eden firma yüzde 34'lük gelir ile teknoloji devi Apple oldu.

Apple'ı takip eden isim ise yüzde 20'lik gelir ile Çinli üretici Huawei oldu. Samsung, yüzde 17'lik gelir ile listenin 3.sırasında yerini aldı.

Samsung'u yüzde 7'lik gelir ile Çin merkezli Vivo, yüzde 6'lık gelir ile Oppo takip etti.

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