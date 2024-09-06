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Teknoloji Apple, Qualcomm’a olan bağımlılığını bitiriyor
Teknoloji

Apple, Qualcomm’a olan bağımlılığını bitiriyor

Yeniakit Publisher
2024-09-06 23:54:00 -
Apple, Qualcomm’a olan bağımlılığını bitiriyor

Teknoloji şirketi Apple, iPhone SE 4 ve iPhone 17 Air modellerinde kendi ürettiği 5G modemlerini kullanacak.

Apple, akıllı telefon donanım sektöründe bir kez daha ses getirecek adım atmaya hazırlanıyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo’nun paylaştığı bilgilere göre, Apple 2025 yılından itibaren iPhone’larda Qualcomm’un 5G modemleri yerine kendi geliştirdiği 5G modemlerini kullanmaya başlayacak. Peki, bu çipleri hangi modellerde göreceğiz?

Apple kendi 5G modemlerini üretiyor: Qualcomm’a veda zamanı mı?

Kuo’nun raporuna göre, Apple 2025 yılında 35-40 milyon adet kendi 5G modem çipini iPhone SE 4 ve iPhone 17 Air modellerinde kullanmayı planlıyor. Elbette, bu bir başlangıç olacak. 2026 ve 2027 yıllarında bu sayı hızla artarak 1,8 milyar adede kadar çıkabilir. Yani Apple, gelecekte modem konusunda tamamen kendi ayakları üzerinde durmayı planlıyor.

iPhone SE 4, Apple’ın bu hamlesinin ilk meyvesi olacak. OLED ekran ve Apple’ın yeni A serisi çipini kullanacak olan modelin, aynı zamanda 5G bağlantı hızıyla da adından söz ettireceği söyleniyor. Öte yandan, iPhone 17 Air ise incecik tasarımıyla dikkat çekecek. Ancak bu modelin, Pro ve Pro Max modelleri kadar güçlü olmayacağı da şimdiden bilinen bir detay.

Bu gelişme, Qualcomm için ise büyük bir darbe olabilir. Zira Apple’ın kendi modemlerini üretmesi, Qualcomm’un 5G çiplerinden ciddi bir pay kaybı anlamına geliyor. Üstelik Apple, kendi teknolojisiyle cihazlar arasında daha fazla entegrasyon sağlayarak hem donanım hem yazılım anlamında bir adım öne geçecek.

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