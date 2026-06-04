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Gündem Apple, MAX'a kısıtlama getirdi Savaş kızıştı
Gündem

Apple, MAX'a kısıtlama getirdi Savaş kızıştı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Apple, MAX'a kısıtlama getirdi Savaş kızıştı

Apple Rusya’da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması ve günlük kullanıcı sayısı 60 milyonu aşan MAX’a gerekçe göstermeden kısıtlama getirdi. Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele amacıyla WhatsApp ve Telegram tümüyle engellenmişti.

Rusya Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev, Apple şirketinin Rusya’da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX’a gerekçe göstermeden kısıtlama getirdiğini söyledi.

Şadayev, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD merkezli Apple’ın, MAX uygulamasını App Store’dan kaldırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MAX’ın günlük kullanıcı sayısının 60 milyonu aştığını belirten Şadayev, kullanıcıların yaklaşık yüzde 25-30’unun iOS işletim sistemine sahip cihazlar kullandığını ifade etti.

Şadayev, “Apple, bu kararla iPhone ve iPad kullanan 20 milyondan fazla kullanıcının ulusal mesajlaşma uygulaması MAX’a erişimini herhangi bir açıklama yapmadan sınırlandırdı.” dedi.

Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele amacıyla WhatsApp ve Telegram tümüyle engellenirken, geçen sene piyasaya sürülen yerli MAX uygulaması başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmıştı.

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