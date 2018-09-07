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Apple iPhone X iPhone 8iPhone 8 PlusMacbook Pro Apple Watch fiyatlarına zam yaptı

ABD ile yaşanan ekonomik kriz nedeniyle satışlarında büyük düşüşler yaşanan Apple çareyi zam yapmakta buldu. Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple Türkiye’deki ürünlerine zam yaptı. Yeni zamla birlikte iPhone X’un sadece ekran değişim ücreti 1449 TL’ye çıktı. ABD menşeili Apple geçtiğimiz haftalarda iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus,Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı almıştı. İşte Apple iPhone X iPhone 8iPhone 8 PlusMacbook Pro Apple Watch zamlı yeni fiyatları

07 Eylül 2018 Cuma 09:57
Apple iPhone X iPhone 8iPhone 8 PlusMacbook Pro Apple Watch fiyatlarına zam yaptı

ABD ile yaşanan ekonomik kriz nedeniyle satışlarında büyük düşüşler yaşanan Apple çareyi zam yapmakta buldu. Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple Türkiye’deki ürünlerine zam yaptı. Yeni zamla birlikte iPhone X’un sadece ekran değişim ücreti 1449 TL’ye çıktı. ABD menşeili Apple geçtiğimiz haftalarda iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus,  Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı almıştı.

Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak. Geçen yıl gerçekleşen aynı lansmanda tanıtılan iPhone 8'in başlangıç fiyatı ise 5 bin 199 TL oldu. iPhone 8 Plus ise zam kararı sonrası 5 bin 899 TL'den başlayan fiyatlar ile satılıyor. Apple'ın zam kararı sonrası en ucuz Macbook Pro (13 inç) 6 bin 200 TL yerine 7 bin 699 TL‘den başlayan fiyatlar ile alıcısını bekliyor. 15 inçlik yeni Macbook Pro’lar ise tüm özellikleri en yüksekte seçtiğinizde yaklaşık 25 bin TL gibi bir fiyata ulaşıyor. Zam sonrası 3'üncü nesil Apple Watch'un fiyatı da 1.999 TL’ye yükseldi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 09:57
  1. apple
  2. iPhone X
  3. iPhone 8
  4. iPhone 8 Plus
  5. Macbook Pro
  6. Airpods

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