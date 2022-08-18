Apple, iOS 15.6.1 güncellemesini yayınladı: Hemen yükleyin! iOS 15.6.1 güncellemesi nasıl yapılır?

Apple, iPhone sahiplerine güncel yazılım desteği vermeye devam ediyor. Son olarak iPhone kullanıcılarına iOS 15.6.1 güncellemesini gönderen Apple, bu güncellemenin yüklenmesini özellikle tavsiye etti:

”Bu güncelleme, önemli güvenlik güncellemeleri sunar ve tüm kullanıcılara önerilir.”

iOS 15.6.1 güncellemesinin önemli bir güvenlik güncellemesi olduğu da özellikle belirtilerek tavsiye edilmesi oldukça önemli. Apple’ın her zaman böylesine tavsiyede bulunmaması sebebiyle en kısa sürede yüklenmesi gerekiyor.

Apple, iOS 15.6.1 güncellemesini yayınladı: Neler içeriyor?

Apple, iOS 16 işletim sisteminin resmi çıkışına çok az bir süre kala iPhone kullanıcıları için yeni bir iOS 15 güncellemesi yayınladı. Son derece önemli güvenlik yamaları içeren iOS 15.6.1 sürümünün cihazlara bir an önce yüklemesi tavsiye ediliyor.

Güncelleme rastgele kod yürütülmesine yol açabilecek çekirdek ve WebKit güvenlik açıklarını kapatmak için yayınlandı. Apple, bu güvenlik açıklarından aktif olarak yararlanılmış olabileceğini kabul ediyor. Dolayısı ile zaman kaybetmeden yüklenmesi önemli.

iOS 16 öncesi son güncelleme

Bunun büyük olasılıkla son iOS 15 güncellemesi olacağını belirtmekte fayda var, çünkü Apple önümüzdeki ay iOS 16'yı kullanıma sunacak. iOS 15.6.1 sürümünü Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsü aracılığıyla cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Apple, iOS 15.6.1 güncelleme nasıl yüklenir?

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. Kullanabileceğiniz iki yazılım güncelleme seçeneği görebilirsiniz. iOS ve iPadOS 14'ü kullanmaya devam edip yine de önemli güvenlik güncellemelerini almayı sürdürebilirsiniz. iOS ve iPadOS 15'e güncellemek için bu seçeneği belirleyin.