Apple ezber bozdu: Yeni Siri için dev ortaklık

Apple, sesli asistanı Siri'yi yapay zekayla güçlendirmek için alışık olmadığımız adımlar atıyor. The Information'ın yeni raporuna göre şirket, WWDC etkinliğinde tanıtacağı yeni Siri özellikleri için Google ve Nvidia ile ortaklık kurdu. Apple, Siri'ye gelecek bazı karmaşık soruları yanıtlamak için Google Bulut altyapısını ve bu altyapıda çalışan Gemini yapay zeka modelini kullanacak.

VERİLERİ KORUMAK İÇİN YENİ ÇİPLER DEVREDE

Kullanıcı verilerinin gizliliği konusunda her zaman katı olan Apple, bu harici altyapıyı kullanırken güvenliği elden bırakmak istemiyor. Şirket bu yüzden Google'ın veri merkezlerinde yer alan Nvidia Blackwell B200 çiplerinden faydalanacak. Bu çipler, veriler işlenirken dışarıdan erişilmesini engelleyen özel bir donanım tabanlı güvenlik teknolojisine sahip. Apple, verileri işlem aşamasında bile şifreleyen bu sistemi onaylayarak kullanıcı gizliliğini korumayı hedefliyor.

ALIŞILMIŞ APPLE STRATEJİSİNİN DEĞİŞİMİ

Bu hamle, Apple'ın ürünlerindeki her şeyi kendisi kontrol etme politikasından ciddi bir sapma anlamına geliyor. Şirket normalde tüm donanım ve yazılım süreçlerini kendi çatısı altında tutmayı seçerdi. Apple'ın daha önce duyurduğu ve kendi sunucularını kullanan "Özel Bulut Bilişim" sisteminin, Google ve Nvidia destekli bu yeni Siri modeline nasıl entegre olacağı ise henüz netlik kazanmadı.