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Teknoloji Apple AirTag kayıp otizmli çocuğun bulunmasına yardım etti
Teknoloji

Apple AirTag kayıp otizmli çocuğun bulunmasına yardım etti

Yeniakit Publisher
2024-08-29 03:39:00 -
Apple AirTag kayıp otizmli çocuğun bulunmasına yardım etti

Apple AirTag otizmli bir kayıp çocuğun bulunmasına yardımcı oldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nden bir çocuğun ebeveynleri korku dolu bir olayla karşılaştı. Apple tarafından geliştirilen takip cihazı AirTag yine bir olayın kahramanı olarak ön plana çıktı. Otizm spektrum bozukluğu hastası bir çocuk için güvenlik önlemi olarak ailesi tarafından yerleştirilen aksesuar, okulun ilk gününde ortadan kaybolan çocuğun bulunmasına yardım etti.

AirTag bir kez daha “kahraman” oldu

Altı yaşındaki otizm hastası Steve anaokulunun ilk gününde korkunç anlar yaşadı. Steve’in annesi Shannon Stoker, Steve’in otobüs güzergahı hakkında daha fazla bilgi edinmek için okulu aradı. Çocuk hakkında yorum yapan bir okul çalışanı, çocuğun gün boyunca okulda olmadığını dile getirdi.

Okulda genellikle çocukların kurumda bulunmadığını ebeveynlere bildiren otomatik bir sistem yer alıyordu. Ancak o gün bu sistemin çalışmaması taraflar arasında iletişimin kopmasına neden oldu. Bu noktada da Apple’ın AirTag’i devreye girdi.

Kayıp çocuğun annesi AirTag üzerinden Steve’in konumuna ulaştı. Çocuğunun kurumla aynı yerde olduğunu gördü. Steve gün sonunda okul otobüsünde bulundu. Çocuğun adı yolcular arasında yer almıyordu ve personelin hiçbiri onun orada olduğunu bilmiyordu. Çocuğu kurumdan alan ebeveynler bu olayla oldukça sarsıldı. Yine de AirTag’in devreye girmesiyle daha az panik yaşayan aile çocuklarına biraz geç de olsa ulaşmayı başardı.

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