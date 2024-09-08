Apple, 60 Hz ekran inadından vazgeçecek mi? iPhone 16 Plus özellikleri

Bunlar arasında en çok merak edilen ürün ise şüphesiz iPhone 16 serisi. Özellikle serinin orta segment modeli, önemli bir kesimin tercihi olacak gibi görünüyor. Peki iPhone 16 Plus bizlere neler sunacak? İşte beklenen iPhone 16 Plus özellikleri ve tahmini fiyatı…

Beklenen iPhone 16 Plus teknik özellikleri

iPhone 16 Plus hakkında bugüne kadar birçok söylenti ortaya çıktı. Bazıları güvenilir kaynaklara dayanarak dikkat çekerken, kimi iddialar ise pek gerçekçi bulunmadı. Biz de şimdiye kadarki en tutarlı bilgiler ışığında beklenen iPhone 16 Plus özelliklerini sizin için bir araya getirdik.

Mevcut iddialara göre Apple A18 Pro işlemcisinden güç alacak iPhone 16 Plus, 6.7 inç boyutunda OLED ekranla gelecek. 2000 nit parlaklık sunacak bu ekranın 60 Hz yenileme hızı ile gelmesi bekleniyor. Kullanıcılar, Apple’ın Pro olmayan modeller için 60 Hz’den vazgeçmemesi nedeniyle bir hayli tepki gösteriyor. Zira son yıllarda daha ucuz telefonlarda bile 120 Hz sunulmaya başlandı. Görünen o ki teknoloji devi, bir kez daha tepki çekecek.

Söylentilere göre iPhone 16 Plus, 6 GB RAM ile gelecek. Ayrıca 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama alanı seçenekleri olacak. Çekim tarafındaysa ön tarafta 12 Megapiksel özçekim, arka tarafta 48 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş açı kameralar yer alması bekleniyor.

Bu noktada arka kameraların alt alta yerleştirileceğini belirtelim. Bilindiği üzere geçen yıl çıkan iPhone 15 Plus modelinde çapraz bir dizayn vardı.

4.006 mAh’lik bataryadan güç çekecek akıllı telefon, Wi-Fi 6/6e, 5G, Bluetooth 5.4, USB-C 2.0, NFC, eSIM bağlantıları destekleyecek. Modelin renk seçeneklerinin ise siyah, yeşil, mavi, pembe, beyaz, sarı ve mor olacağı bildiriliyor.

iPhone 16 Plus fiyatı ne kadar olacak?

Söylentilere göre iPhone 16 Plus başlangıç fiyatı 899 dolar veya 999 dolar olacak. Bunları döviz cinsinden çevirdiğimizde sırasıyla 30 bin 600 TL ve 34 bin TL’ye denk geldiklerini görüyoruz. Tabii ülkemizde satılması için yüzde 100 civarında bir vergi uygulanacağı da göz önünde bulundurulduğunda telefonun 70 bin TL civarında satılabileceğine dair bir tahmin yapılabilir.