Apple nedir? Apple, Cupertino merkezli bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan bir Amerikan markasıdır.

Apple, merkezi California Cupertino'da bulunan, tüketici elektroniği, bilgisayar yazılımı ve çevrimiçi hizmetler tasarlayan, geliştiren ve satan bir Amerikan çok uluslu teknoloji şirketidir. Amazon, Google, Microsoft ve Facebook ile birlikte Big Tech teknoloji şirketlerinden biri olarak kabul edilir.

Apple ne satıyor?

Şirketin donanım ürünleri arasında iPhone akıllı telefon, iPad tablet bilgisayar, Mac kişisel bilgisayar, iPod taşınabilir medya oynatıcı, Apple Watch akıllı saat, Apple TV dijital medya oynatıcı, AirPods kablosuz kulaklıklar ve HomePod akıllı hoparlör yer alıyor.

Apple’ın yazılımı nedir?

Apple'ın yazılımı macOS, iOS, iPadOS, watchOS ve tvOS işletim sistemleri, iTunes medya oynatıcı, Safari web tarayıcısı, Shazam müzik tanımlayıcı ve iLife ve iWork Final Cut Pro gibi profesyonel uygulamaları içerir. Logic Pro ve Xcode. Çevrimiçi hizmetleri arasında iTunes Store, iOS App Store, Mac App Store, Apple Music, Apple TV +, iMessage ve iCloud bulunur. Diğer hizmetler arasında Apple Store, Genius Bar, AppleCare, Apple Pay, Apple Pay Cash ve Apple Card bulunur.

Apple nasıl kuruldu?

Apple, ilk olarak Apple I kişisel bilgisayarını geliştirmek ve satmak için Nisan 1976'da Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne tarafından kuruldu, ancak Wayne hissesini 12 gün içinde geri sattı. Ocak 1977'de Apple Computer, Inc. olarak kuruldu ve Apple II dahil bilgisayarlarının satışları hızla arttı. Jobs ve Wozniak birkaç yıl içinde bilgisayar tasarımcılarından oluşan bir kadroyu işe aldı ve bir üretim hattına sahipti. Apple, 1980'de anında finansal büyüme sağladı. Apple, 1984'teki orijinal Macintosh gibi grafik kullanıcı arabirimlerine sahip yeni bilgisayarlar sattı ve Apple'ın ürünleri için sunduğu pazarlama reklamları ilgi toplayarak talep gördü. Ancak, ürünlerinin yüksek fiyatı ve sınırlı uygulama kitaplığı, yöneticiler arasında güç mücadelesi gibi sorunlara neden oldu. 1985'te Wozniak, Apple'dan dostane bir şekilde ayrıldı.

2020 yılının Mart ayında Apple, aşağıdaki yenilenmiş cihazların bir listesi ile yeni 2020 ürünlerini piyasaya sürmeye başladı. İşte Apple'ın 2020 yılında satışa sunulan ürünleri ve tarihleri..

Mart 2020 - iPad Pro

Mart 2020 - Magic Keyboard

Mart 2020 - MacBook Air

Mart 2020 - Mac mini

Mart 2020 - Powerbeats

Nisan 2020 - iPhone SE

Mayıs 2020 - 13-inch MacBook Pro

Haziran 2020 - Apple Silicon chip plans

Haziran 2020 - iOS 14

Haziran 2020 - macOS Big Sur

Haziran 2020 - iPadOS 14

Haziran 2020 - watchOS 7

Haziran 2020 - tvOS 14

Ağustos 2020 - 27-inch iMac