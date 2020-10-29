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Gündem Apophis isimli göktaşı dünyaya yaklaşıyor! Tam 880 milyon ton ağırlığında
Gündem

Apophis isimli göktaşı dünyaya yaklaşıyor! Tam 880 milyon ton ağırlığında

Araştırmacılar, Apophis isimli göktaşının Yarkovsky etkisi olarak bilinen bir fenomen nedeniyle hızlandığını keşfetti

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:57:00 - 2020-10-29 14:59:55
Apophis isimli göktaşı dünyaya yaklaşıyor! Tam 880 milyon ton ağırlığında

Adını kaos tanrısından alan üç futbol sahası büyüklüğündeki asteroidin Dünya’ya yaklaşırken hızlandığı ortaya çıktı. Bilim insanları, bu durumun Apophis'in 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığını artırdığını iddia ediyor.

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, Apophis isimli göktaşının Yarkovsky etkisi olarak bilinen bir fenomen nedeniyle hızlandığını keşfetti.

Bulgulara göre Apophis, Güneş ışığı tarafından itiliyor ve göktaşının bazı kısımları diğer bölgelerden daha hızlı ısınıyor. Yarkovsky ivmelenmesi de burada devreye giriyor.

2068'de dünyaya çarpabilir

Göktaşının keşfedildiği 2004'ten beri gökyüzündeki hareketini izleyen astronom Dave Tholen, bu durumu şöyle açıkladı:

Bu yıl içinde Subaru teleskobuyla yaptığımız yeni gözlemler, Apophis'in Yarkovsky ivmesini ortaya çıkardı. Asteroidin tamamıyla yerçekimsel bir yörüngeden yılda yaklaşık 170 metre uzaklaştığını gösterdi. Bu da 2068’de Dünya’ya çarpacağı senaryosunu gündemde tutmak için yeterli.

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