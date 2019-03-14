AP'nin skandal raporuna Türkiye'den sert tepki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AP'nin Türkiye raporuna çok sert tepki gösterdi.14 Mart 2019 Perşembe 10:48
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AP'nin Türkiye raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir. Bir taraftan demokrasiye, insan haklarına namütenahi serenatlar yaparken, diğer taraftan demokrasiye kastedenlere, hak ve özgürlükleri yaşatan toplumsal düzene savaş açanlara arka çıkmak, tarihi bir çelişkidir." dedi.
YORUM YAZ