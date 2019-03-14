AP'nin skandal raporuna Türkiye'den sert tepki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AP'nin Türkiye raporuna çok sert tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AP'nin Türkiye raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir. Bir taraftan demokrasiye, insan haklarına namütenahi serenatlar yaparken, diğer taraftan demokrasiye kastedenlere, hak ve özgürlükleri yaşatan toplumsal düzene savaş açanlara arka çıkmak, tarihi bir çelişkidir." dedi.

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