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AP'nin skandal raporuna Türkiye'den sert tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AP'nin Türkiye raporuna çok sert tepki gösterdi.

14 Mart 2019 Perşembe 10:48
AP'nin skandal raporuna Türkiye'den sert tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AP'nin Türkiye raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir. Bir taraftan demokrasiye, insan haklarına namütenahi serenatlar yaparken, diğer taraftan demokrasiye kastedenlere, hak ve özgürlükleri yaşatan toplumsal düzene savaş açanlara arka çıkmak, tarihi bir çelişkidir." dedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:48
  1. Abdulhamit Gül
  2. Avrupa Parlementosu
  3. Türkiye raporu

YORUM YAZ

  • karamanlıkaramanlı17 dk önce
    tesadüfe bak, tam seçim öncesi dış güçler yine saldırıyor. soğancılar patatesciler kurtuldu inşaallah...
  • mehmetmehmet24 dk önce
    biz de tutturmuşuz tam üyelik tam üyelik. Kardeşim kafir bizi arasına almıyor. Zorla mı girecez. Ben şahsen asla istemiyorum. Biz müslüman onlar kafir. Ezelden beri doku uyuşmazlığı var.

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