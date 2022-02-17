  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AP'den Ukrayna'ya milyar euro'luk yardım
Dünya

AP'den Ukrayna'ya milyar euro'luk yardım

Avrupa Birliği’nin mali olarak zor durumdaki Ukrayna’ya yardım etmek için öngördüğü mali yardım paketi, Avrupa Parlamentosu (AP) Strazburg Genel Kurulu tarafından oylanarak kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 00:54:00 -
AP'den Ukrayna'ya milyar euro'luk yardım

Konuya ilişkin olarak AP tarafından yapılan yazılı açıklamada ; ‘’Parlamento, Komisyon'un Kiev'e ‘borçlarını ödemekte zorlanan AB komşu ülkeleri için acil bir kaynak olan makro-finansal yardım sağlama önerisini kabul etti. Destek iki taksitte ödenecek. 1.2 milyar Euro'luk kredinin yarısı, belirli ön koşulların yerine getirilmesi halinde Ukrayna'da istikrarı desteklemek için derhal verilebilir’’ ifadeleri kullanıldı.


AP tarafından kabul edilen teklifte, kredinin bir kriz durumunda hızlı destek ve ülkenin direncini güçlendirme işlevi gördüğü belirtiliyor. Paranın ödenmesi için ülkenin Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından oluşturulan bir makroekonomik programı uygulamada ilerleme göstermesi gerekiyor. Açıklamanın devamında ; ‘’Milletvekilleri, “çok partili parlamenter sistem ve hukukun üstünlüğü de dahil olmak üzere etkili demokratik mekanizmaların ve insan haklarına saygının güvence altına alınmasının” da ödeme için ön koşullar olmasını kabul edilen metne eklenmesini talep ettiler’’ denildi.

Söz konusu oylama AP Genel Kurulu oturumunda acil prosedür uyarınca oylanan karar, 598 lehte, 55 aleyhte ve 41 çekimser oyla kabul edildi. Ukrayna'nın dış finansmanı, Rusya'nın askeri tehdidi ve COVID-19 salgını sonrasında kötüleşen ekonomik durum nedeniyle zor günler geçiriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay