Apartmanın enkazında bulundu! Görenler şok oldu! Üzerine bakın ne yazmışlar
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 6'ncı güne girilirken, enkaza dönen şehir merkezindeki son durum drone ile havadan görüntülendi.
10 ili etkileyen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Çalışmaların halen aralıksız devam ettiği illerden depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum ise havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde depremde yıkılan Anadolu Apartmanında “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu.