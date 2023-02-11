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Gündem Apartmanın enkazında bulundu! Görenler şok oldu! Üzerine bakın ne yazmışlar
Gündem

Apartmanın enkazında bulundu! Görenler şok oldu! Üzerine bakın ne yazmışlar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 6'ncı güne girilirken, enkaza dönen şehir merkezindeki son durum drone ile havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 20:34:00 -
Apartmanın enkazında bulundu! Görenler şok oldu! Üzerine bakın ne yazmışlar

10 ili etkileyen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Çalışmaların halen aralıksız devam ettiği illerden depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum ise havadan görüntülendi. 

 

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde depremde yıkılan Anadolu Apartmanında “Ben ölürsem kalanlar okusun” yazılı tahta parçası bulundu.

 

 

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