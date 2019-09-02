0553 313 94 23

Apartmanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın korkuya neden oldu.

02 Eylül 2019 Pazartesi 18:31
Apartmanın bodrum katında çıkan yangın korkuttu

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın korkuya neden oldu.


İpekyolu ilçesine bağlı Bahçivan Mahallesi Timurpaşa Sokak’ta yer alan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bodrum katında yükselen dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı.Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, 112 Acil Servis ve doğalgaz acil ekipleri sevk edildi. Doğalgaz acil ekipleri gaz kaçağıyla ilgili inceleme yaparken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yangının çıktığı binada dumandan etkilenen çocuklar ve vatandaşlar tahliye edildi. Yoğun çaba sonucunda yangını kontrol altına alan ekipler, içerideki dumanı da tahliye etti.


Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar 122 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yangından dolayı bodrum katındaki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 18:31
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Boksör Güneri: "Hep şampiyonluk, hep İstiklal Marşı hedefim var"
    1. Milli Boksör Güneri: "Hep şampiyonluk,..
    2. Trump alay etmişti, İran patlamanın..
    3. Bangladeş, Rohingya kamplarında mobil..
    4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “İslam,..
    5. Florin Andone, Galatasaray'da
    6. Floyd Ayite Gençlerbirliği'nde
    7. Galatasaray, Florin Andone'nin 1..
    8. GÜNCELLEME - Babasını keser ve bıçakla..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor'a..
    11. Rusya'nın Kahire Büyükelçisi hayatını..
    12. İkna edilen terörist teslim oldu
    13. Avrupa şampiyonu boksör memleketine..
    14. Apartmanın bodrum katında çıkan yangın..
    15. Hakkari'de bir terörist teslim oldu
    16. PAÜ’nün 4 projesi birden TÜBİTAK..
    17. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,..
    18. Almanya'da Saksonya ve Brandenburg..
    19. Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler!
    20. Mühimmat deposu patlamasında şehit..
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak