Apar topar Süper Lig'e çıkarılan eski başkanın oğlu Mustafa Kürşat Filiz'e maç verdiler

Süper Lig'de ikinci yarı bugün başlıyor... Merkez Hakem Kurulu da (MHK) dün 20.haftanın hakem atamalarını açıkladı. Bugünkü Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına Fırat Aydınus, Galatasaray -GZT Giresunspor mücadelesine Arda Kardeşler, Çaykur Rizespor- Beşiktaş karşılaşmasına Alper Ulusoy, Fenerbahçe -Adana Demirspor müsabakasına da Halil Umut Meler atandı. Akşam'da yer alan habere göre; MHK, 8. haftadaki Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı sonrasında ilk yarıda hiç maç vermediği Ali Palabıyık ile mücadelenin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen'i ikinci yarının ilk haftasında görevlendirmedi.

MHK, ligin 17.haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında, Sarı-Kırmızılı futbolculara "Go lan", Arda Turan'a da "Bbana da mı krampon atacaksın?" dediği iddia edilen Zorbay Küçük'ü ise Gaziantep-VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesine atadı. Sadece 2 hafta dinlendirilen Zorbay Küçük'ün ikinci yarının ilk haftasında maç almasına Galatasaray cephesi büyük tepki gösterdi. Zorbay Küçük, hafta içi seminerinde FIFA kokartı takmıştı. Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçına atanan Mustafa Kürşat Filiz ise ilk kez Süper Lig'de maç yönetecek. Mustafa Kürşat Filiz, geçtiğimiz hafta Süper Lig'e çıkarıldı. Filiz, İstanbul İl Hakem Kurulu eski Başkanı Yaşar Filiz'in oğlu olarak dikkat çekiyor.

Fanatik