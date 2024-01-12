AP üyesinden terör devletine nefes olan Leyen'e: Madam soykırım!

Avrupa Parlamentosunda (AP) Sol Grup üyesi Clare Daly, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, von der Leyen için "Madam Soykırım, yine yapacağını yaptı." ifadesini kullandı.

İsrail, Leyen'in sözleriyle kendisini aklamaya çalıştı

Clare Daly, von der Leyen'in, İsrail'in suçlandığı soykırımı küçümsemek, mazur göstermek, inkar etmek ve saptırmak için sarf ettiği cümlelerin, İsrail ekibinden avukat Malcolm Shaw tarafından bugün Lahey'de görülen duruşmada kullanıldığını anımsattı.

"Leyen pervasız şekilde İsrail ile aynı yerde hizalandı"

Von der Leyen'in "İsrail'in insancıl hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkına sahip olduğuna" ilişkin ifadelerinin mahkemede alıntılandığına dikkati çeken Daly, von der Leyen'in AB'yi "pervasız ve yanlış şekilde İsrail ile aynı yerde hizaladığı" eleştirisinde bulundu.

"Madam Soykırım derken pek çok Avrupa vatandaşı adına konuşuyorum"

AP üyesi Daly, UAD'deki davayı yerinden izlemek amacıyla AP üyesi Mick Wallace ile birlikte iki gündür Lahey'de bulunuyor.

Daly, daha önce de AP Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, von der Leyen'e hitaben "Madam Soykırım derken sanırım pek çok Avrupa vatandaşı adına konuşuyorum." ifadesini kullanmıştı.

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Leyen, Hamas'ı 'insanları diri diri yakmak ve bebekleri sakat bırakmakla' suçlamıştı

Von der Leyen, 19 Ekim 2023'teki söz konusu konuşmasında, Hamas'ı "İnsanları diri diri yakmakla, çocukları ve hatta bebekleri sakat bırakmakla" suçlamış, İsrail'in insancıl hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkı olduğunu belirtmişti.