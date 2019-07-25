AOSB’de işletmeler deneyimlerini paylaşıyor

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün (AOSB), işletmelerin verimlilik ve kalitelerinin arttırılmasına yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, sanayicilere ve çalışanlarına yönelik “Yalın Yolculukta Kilometre Taşları ve Deneyimler” konulu seminer düzenlendi.

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu Entegre Yönetim Sistemleri İşbirliği’nde, AOSB Seyhan Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde; işletmelerde uygulanan süreç ve sistemlerin gelişmesine katkı sağlayan, işletme içi yetenekleri ortaya çıkarıp israfları azaltarak tasarruf yöntemlerini harekete geçiren "Kalite Çemberleri Uygulamasının detayları paylaşıldı.

"Yalın Yolculukta Kilometre Taşları ve Deneyimler" konulu seminere, Kastamonu EntegreAdana Fabrika Direktörü Ergin Turan ve Kalite Sistemleri Geliştirme Müdürü Onur Yılmaz, konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar; verimlilik ve yalın üretim konusunda muhtelif ülkelerdeki işletmelerinde önemli çalışmalar yapan Kastamonu Entegre’nin yalın üretim süreciyle ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar, karşı karşıya kaldığı sorunlar ve elde edilen başarılarla ilgili örneklerin yer aldığı sunumlar gerçekleştirdiler.

Seminer kapsamında, yalın araçları arasında yer alan SMED, Kaizen/Kalite Çemberleri ve 5S Uygulama örnekleri bizzat projeleri gerçekleştirilen ekipler tarafından detaylı şekilde anlatıldı.

AOSB’de faaliyet gösteren işletmelerde göz ardı edilen karları ortaya çıkarmak amacıyla "Kalite Çemberleri" oluşturularak, kalite, verimlilik ve etkinlik alanlarındaki problemlerin analiz edilmesi ve iyileştirilmelerin sağlanması amacıyla düzenlenen seminer ilgi gördü.

Yalın dönüşümü gerçekleştirmek isteyen işletmeler açısından önemli bir fırsat olan seminere, AOSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nedim Büyüknacar, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, sanayiciler ve çalışanlar katıldı.