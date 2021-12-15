AÖL sonuçları son dakika açıklandı mı? AÖL 1.döne sonuç sorgulama ekranı MEB!

AÖL birinci dönem sınavları 4 Aralık tarihinde başladı ve 10 Aralık günü saat 23:59’a kadar devam etti. Öğrencilerin 2021-1 Dönemi derslerini değiştirebilmeleri için ders seçim ekranları 17 Kasım’da açıldı ve 30 Kasım 2021 tarihine kadar tamamlandı. MEB AÖL sınavına giren adaylar şimdi de AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor.

2021 AÖL 1. dönem sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Sınav en son 10 Aralık'ta uygulanacak. Sonuçların bu tarih sonrası 2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Buna göre AÖL sonuçları Aralık ayı içerisinde erişime açılacak.

AÖL sınıf geçme puanı kaç?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle ders geçme notunda değişikliğe gidilmişti. Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

AÖL sınavında yanlış doğruyu götürür mü?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;[Puan (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100]formülü kullanılacaktır.

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.