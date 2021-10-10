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Eğitim AÖL sınavları yüz yüze mi? Açık lise sınavları nasıl yapılacak?
Eğitim

AÖL sınavları yüz yüze mi? Açık lise sınavları nasıl yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman? Eğitim hayatlarına Açıköğretim lisesinde devam edenler 2021-2022 eğitim öğretim yılında sınavların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. AÖL sınavları ne zaman nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-10 11:56:00 -
AÖL sınavları yüz yüze mi? Açık lise sınavları nasıl yapılacak?

Pek çok kişi çeşitli sebeplerden dolayı eğitim hayatlarına açık lisede devam ediyor. AÖL öğrencileri bu sene sınavların ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman/ AÖL sınavları yüz yüze mi?

AÖL sınavları yüz yüze mi? Açık lise sınavları nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi sınav tarihlerini belirledi. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Açık Öğretim Ortaokulu, 1. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yıldır pek çok sınav çevrimiçi yani online olarak yapıldı. AÖL öğrencileri bu sene de sınavların online olup olmayacağını merak ediyor. 4-5 Aralık'ta yapılacak olan sınavların yüz yüze gerçekleşmesi bekleniyor. Konu hakkında yeni bir açıklama yapıldığı takdirde haberlerimizde yer vereceğiz. Öte yandan öğrenciler 1 Aralık itibariyle sınav merkezlerini öğrenebilecek.

AÖF sınavları nasıl yapılacak yüz yüze mi online mi? 2021 2022 AÖF ara vize sınav tarihleri
AÖF sınavları nasıl yapılacak yüz yüze mi online mi? 2021 2022 AÖF ara vize sınav tarihleri

Eğitim

AÖF sınavları nasıl yapılacak yüz yüze mi online mi? 2021 2022 AÖF ara vize sınav tarihleri

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