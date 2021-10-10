Pek çok kişi çeşitli sebeplerden dolayı eğitim hayatlarına açık lisede devam ediyor. AÖL öğrencileri bu sene sınavların ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman/ AÖL sınavları yüz yüze mi?

AÖL sınavları yüz yüze mi? Açık lise sınavları nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi sınav tarihlerini belirledi. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ile Açık Öğretim Ortaokulu, 1. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Koronavirüs salgını sebebiyle son bir buçuk yıldır pek çok sınav çevrimiçi yani online olarak yapıldı. AÖL öğrencileri bu sene de sınavların online olup olmayacağını merak ediyor. 4-5 Aralık'ta yapılacak olan sınavların yüz yüze gerçekleşmesi bekleniyor. Konu hakkında yeni bir açıklama yapıldığı takdirde haberlerimizde yer vereceğiz. Öte yandan öğrenciler 1 Aralık itibariyle sınav merkezlerini öğrenebilecek.